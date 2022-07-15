Соответствующая информация поступила от Офиса генпрокурора и ДБР. Алексей Ковалев обвиняется в государственной измене, а также пособничеству российским агрессорам.

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Имущество Ковалева уже арестовали

В офисе генпрокурора также сообщили о решении суда. Оно предусматривает заключение Ковалева под стражей без возможности внести залог. Остается только найти изменника и задержать.

Кроме того, правоохранители наложили арест на корпоративные права предприятий, принадлежавших предателю. В общей сложности говорится о сумме, эквивалентной 5 миллионам гривен. Кроме того, замороженные средства хранятся на банковских счетах народного избранника.