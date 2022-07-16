Про це повідомили у ДБР. Там підкреслили, що заарештоване майно Ковальова невдовзі конфіскують та передадуть на користь нашої держави.

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Заарештовано майна майже на 5 мільйонів гривень

У відомстві наголошують, що рішення суду дозволило накласти арешт на частки Ковальова у статутних капіталах трьох юридичних осіб. Крім того, конфіскації підлягають кошти, які зберігаються на банківських рахунках депутата-зрадника.

Загалом кошти, на які наклали арешт, складають 4,7 мільйона гривень.

Зауважимо, що одна з трьох юридичних осіб – ТОВ "ТРК "Інтеррадіо". Якщо простіше, то мовиться про інформаційно-розважальний телеканал "4 канал", який до початку повномасштабного вторгнення придбав Ковальов.

Ковальова оголосили у розшук

Нагадаємо, що напередодні в Офісі генпрокурора повідомили про те, що народного депутата Олексія Ковальова оголосили у розшук. У відомстві підкреслили, що звинувачують його у державній зраді. Також йому інкримінують пособництво російським агресорам.

Крім того, відомо про рішення суду. Згідно з ним на Ковальова очікує утримування під вартою. І він не матиме можливості за допомогою грошей його уникнути. Щоправда, для виконання відповідної ухвали необхідно буде спочатку знайти, а також затримати колаборанта.

Додамо, що підозру про державну зраду Ковальову оголосила Ірина Венедіктова 6 липня. Відповідну заяву вона озвучила опісля зібрання співробітниками ДБР необхідної кількості доказів. Усі вони свідчать про те, що народний обранець – колаборант.

Ковальов переховується на окупованій Херсонщині

Завдяки досудовому розслідуванню вдалось виявити, де саме перебуває колаборант Олексій Ковальов. Слідчі з'ясували, що з 12 березня народний депутат мешкає на території тимчасово окупованої Херсонської області.

Задля справедливості зауважимо, що оголосили про підозру йому не через це. Причиною для відповідного рішення була публічна підтримка окупаційної "влади". Крім того, його заяви сприяли тому, щоб область стала частиною країни-агресорки.

Крім того, народний депутат ще й співпрацював з російськими загарбниками. Він навіть отримав посаду в "уряді Херсонської області". Там він став заступником. Усе це вкупі дозволило правоохоронцям відкрити проти Ковальова кримінальне провадження ще у квітні.

Додамо, що Олексію Ковальову світить ув'язнення до 15 років або навіть довічне. До цього додається конфіскація майна, про яку ми згадали вище.

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