Речь идет об экс-нардепе Валерии Горбатове. Он в начале двухтысячных возглавлял Совет Министров Крыма.

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У него был бизнес в Крыму и платил налоги оккупантам

В ГБР сообщили, что он продолжал вести бизнес на оккупированных территориях Украины и платил налоги оккупантам и террористическим организациям.

Арестовали также активы приближенного к нему лица, на которое он переоформил свои предприятия. Так депутат пытался скрыть свое преступление от украинских государственных органов и продолжить работу на территории оккупированного Крыма, уплачивая налоги и сборы в бюджет государства-агрессора.

В целом арестовали:

3 квартиры;

8 административных зданий;

2 жилых дома;

15 объектов нежилого фонда;

42 транспортных средства (8 легковых автомобилей, 34 транспортных средства сельскохозяйственного назначения, прицепы).

Предатели Украины

В оккупированном Крыму есть немало тех, кто перешел на сторону врага. В Государственном бюро расследований рассказывали, что силами противовоздушной обороны в оккупированном Крыму руководит предатель Денис Подобедов. Он перешел на сторону неприятеля еще в 2014 году.

Также в Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами передали собственность депутата-предателя Херсонщины Алексея Ковалева. Общая стоимость имущества составляет более 18,5 миллионов гривен.

Еще служба безопасности Украины задержала российского агента. Он в первые дни войны "провел" оккупантов. Из Сумской в Киевскую область мужчина "переправил" 128 единиц техники врага.

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