В Украине активно работают над поиском и арестом российских активов в нашем государстве. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Важно В Украине арестовали активы экс-нардепа, который из Крыма финансировал оккупантов

Список российских компаний и граждан для введения санкций

ГБР подготовило письмо в Кабмин о вынесении на рассмотрение СНБО решения о принудительном изъятии имущества и применении санкций в отношении компаний и лиц. Среди них:

ООО "Газпром Экспорт" (дочернее предприятие российского "Газпрома");

ООО "Междуречанский горно-обогатительный комбинат";

ООО "Морской специализированный порт "Ника-Терра";

ПАО "Пентопак";

ЧАО "Винницабытхим" (контролируется русским АО "Невская Косметика");

ООО "Татнефть-АЗС-Украина" (основатель – российская "Татнефть");

ООО "Полтава-Капитал";

ООО "Харьков-Капитал" и другие юридические лица и деятели.

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По материалам ГБР арестовали имущество бывшего народного депутата Украины, из Крыма финансировавшего российских оккупантов.

Также 24 каналу сообщили в ДБР, что задержан экс-начальник СБУ Харьковской области Роман Дудин. Он подозревается в государственной измене и оставлении места службы.

сообщили в ДБР, что задержан экс-начальник СБУ Харьковской области Роман Дудин. Он подозревается в государственной измене и оставлении места службы. Кроме того, подозрение от ДБР получил военный, который еще в 2014 году перешел на сторону России. Речь идет о капитане III ранга, командире корвета "Тернополь" Максиме Емельяненко.

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