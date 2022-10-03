Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении организаторов и участников преступной группы, незаконно переправлявших через границу мужчин призывного возраста. Обвинительный акт уже направили в суд.

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В схеме принимали участие 3 инспектора пограничной службы

Создали и возглавили эту группу гражданин Украины и государственный инспектор одного из отделов таможенного оформления. Злоумышленники привлекли к своей деятельности еще двух инспекторов пограничной службы и одного жителя Жовквы.

Как работала схема

Гражданские члены группы искали желающих незаконно уехать за границу и получали 6 тысяч долларов США с человека. Затем на специальном транспорте мужчин довозили до границы с Польшей, где другие участники схемы из числа чиновников таможни и пограничников пропускали их через границу.

Сотрудники ГБР задокументировали 4 факта незаконного перемещения мужчин, от которых злоумышленники получили 24 тысячи долларов США.

Членов группы обвиняют в незаконной переправке лиц через государственную границу, совершенном в составе организованной преступной группы (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 332 УК Украины). Работницу таможни вместе с двумя пособниками обвиняют в получении неправомерной выгоды за влияние на пограничников, которые из-за небрежного отношения к военной службе помогли воплотить преступную схему (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 419 УК Украины).

Теперь дельцам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Напомним, что недавно ГБР сообщило о подозрении одному из крупнейших застройщиков Киевской области. Производство касается уклонения от уплаты в государственный бюджет более 140 миллионов гривен налогов.