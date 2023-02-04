В каком состоянии дети, пострадавшие от взрыва "лепестка" в Изюме

Из-за взрыва противопехотной мины "лепесток" в Изюме на Харьковщине пострадало 8 подростков. У одной девочки психологическая травма – острая реакция на стресс.

Олег Синегубов рассказал о состоянии детей по состоянию на 4 февраля. По его словам, все они госпитализированы.

Внимание В Изюме подросток поднял и бросил фрагмент мины, она сдетонировала: 8 пострадавших

По уточненной информации Областного центра экстренной медицинской помощи, вчера в результате взрыва противопехотной мины "лепесток" в Изюме пострадали 8 подростков. У 7 детей осколочные ранения. У одной девочки психологическая травма – острая реакция на стресс,

– сообщил Олег Синегубов.

Он отметил, что состояние пострадавших – легкое, жизнью детей угрозы нет. Однако всех госпитализировали в харьковскую больницу для дообследования.

Напомним, инцидент произошел 3 февраля около 20 часов. Фрагмент мины "лепесток" обнаружили трое парней и четыре девушки в возрасте 14 - 17 лет. Один из подростков поднял мину с земли и бросил рядом с другими. Мина сдетонировала.

Ситуация в Харьковской области

Кроме того, он сообщил, что за прошедшие сутки враг обстреливал пограничные населенные пункты Чугуевского, Купянского и Харьковского районов области.

В частности, под огнем были: Волчанск, Купянск, Двуречная, Огурцово и другие населенные пункты. В Купянске повреждена инфраструктура гражданского предприятия,

– сообщил Синегубов.

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