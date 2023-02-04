У якому стані діти, постраждалі від вибуху "пелюстки" в Ізюмі
Джерело:Олег Синєгубов
Через вибух протипіхотної міни "пелюстка" в Ізюмі на Харківщині постраждало 8 підлітків. В однієї дівчинки психологічна травма – гостра реакція на стрес.
Олег Синєгубов розповів про стан дітей станом на 4 лютого. За його словами, усі вони госпіталізовані.
Увага В Ізюмі підліток підняв і кинув фрагмент міни, вона здетонувала: 8 постраждалих
За уточненою інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, вчора внаслідок вибуху протипіхотної міни "пелюстка" в Ізюмі постраждало 8 підлітків. У 7 дітей осколкові поранення. У однієї дівчинки психологічна травма – гостра реакція на стрес,
– повідомив Олег Синєгубов.
Він зауважив, що стан постраждалих – легкий, життю дітей загрози немає. Проте всіх госпіталізували до харківської лікарні для дообстеження.
Нагадаємо, інцидент стався 3 лютого близько 20 години. Фрагмент міни "пелюстка" виявили троє хлопців та четверо дівчат віком 14 – 17 років. Один з підлітків підняв міну із землі та кинув поруч з іншими. Міна здетонувала.
Ситуація на Харківщині
Окрім того, він повідомив, що минулої доби ворог обстрілював прикордонні населені пункти Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів області.
Зокрема, під вогнем були: Вовчанськ, Куп'янськ, Дворічна, Огірцеве та інші населені пункти. У Куп’янську пошкоджена інфраструктура цивільного підприємства,
– повідомив Синєгубов.
Інші трагічні випадки на Харківщині
- 4 січня під час виконання бойової задачі у Харківські області загинув Сергій Гоцуляк. Він працював у Ізюмському районі й загинув унаслідок того, що здетонував боєприпас.
- Наприкінці 2022 року у селі Борщова Харківського району. Подружжя на своєму автомобілі наїхало на вибуховий пристрій, який здетонував. Унаслідок цього загинув 65-річний чоловік.