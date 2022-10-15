В Казачьей Лопане нашли тела 2 мужчин со следами пыток: их пытали оккупанты
Источник:Харьковская областная прокуратура
В деоккупированном поселке Казачья Лопань в Харьковской области правоохранители обнаружили тела двух мужчин со следами пыток и насильственной смерти.
По предварительной версии следствия мужчин удерживали российские военнослужащие во время оккупации населенного пункта. Личности погибших пока неизвестны.
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Правоохранители обнаружили тела двух погибших в одной могиле на кладбище. По предварительной версии следствия, мужчин удерживали российские военные во время оккупации населенного пункта,
– сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.
На телах погибших зафиксированы следы пыток: переломы костей черепа, челюсти и ребер.
Тело убитых направили на проведение судебно-медицинских экспертиз. Устанавливают все обстоятельства совершения оккупантами очередного военного преступления.
В Казачьей Лопане в одной могиле нашли тела двух мужчин со следами пыток / Фото Харьковская прокуратура
Освобождение Казачьей Лопани
Казачья Лопань расположена около границы с Россией. Потому после начала полномасштабной войны населенный пункт сразу оказался под оккупацией.
Россияне обустроили в поселке два своих штаба и ограничили передвижение людей по Казачьей Лопане. А также обустроили в населенном пункте две пыточные, где украинцев подвергали пыткам, изнасилованиям и избиениям. Особенно жестоко захватчики обращались с участниками АТО и ООС.
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