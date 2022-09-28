В поселке Казачья Лопань на Харьковщине женщина разыскивает своего мужа. Он – бывший военнослужащий. Об этом рассказала корреспондентка 24 канала Анна Черненко в прямом эфире.

Обратите внимание Новостей о любимом нет до сих пор: история женщины, у которой забрали в пыточную сына и мужа

Как ей рассказали родственники, мужчина просто однажды исчез из дома. Когда российские оккупанты пришли с обысками, забрали и страшного сына в этой семье.

Они сказали, что вернут его домой только тогда, когда отец сам придет и предстанет перед штабными оккупантами. Однако случилось так, что сын вернулся быстрее, а судьба отца до сих пор неизвестна.

Я проплакала всю ночь. Думала, что муж вернется, придет домой. Он так и не пришел. Через три дня я через соседа узнала, что он был вместе с моим мужем в подвале. Он был полностью избит,

– поделилась женщина.

Таких историй – множество. Наша журналистка узнала еще минимум о двух экс-военных, прошедших через российскую систему пыточных.

Так что в уже освобожденной Казачьей Лопани продолжают искать мужчин, которые попали на подвалы во время оккупации. Сколько их есть – сейчас сложно сказать.

О чем просят освобожденные из плена защитники Мариуполя: смотрите видео

У женщины забрали в пыточную сына и мужа

После оккупации Казачьей Лопани россияне узнали о мужчине по имени Юрий, который прошел АТО. Оккупанты 5 апреля пришли с автоматами и потребовали сдать экс-военного, а в ответ на отказ забрали старшего сына. Об этом жена Юрия – Юлия – рассказала 24 каналу.

Женщина не знала, где находится любимый. Однако через 3 дня сосед семьи, сам вернувшийся из подвала, рассказал, что 46-летний Андрей уже был в пыточной россиян. По его словам, мужчину избили настолько сильно, что его едва можно было узнать.

Сына Юлии отпустили спустя 11 дней. Однако ее муж только в мае через знакомых смог передать "привет" самым близким, чем дал знать, что жив. Однако с мая об Андрее известия больше не поступали.

Внимание! По состоянию на 24 сентября правоохранителям известно как минимум о 18 пыточных в области. Кроме Казачьей Лопани, россияне издевались над украинцами в Балаклее, Купянске, Изюме, Волчанске и других населенных пунктах.