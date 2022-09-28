Так, у селищі Козача Лопань, що на Харківщині, жінка розшукує свого чоловіка. Він – колишній військвослужбовець. Про це розповіла кореспондентка 24 каналу Анна Черненко в прямому ефірі.

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Як їй розповіли родичі, чоловік просто одного дня зник з дому. Коли російські окупанти прийшли з обшуками, забрали й страшого сина у цій родині.

Вони сказали, що повернуть його додому лише тому, коли батько сам прийде й постане перед штабними окупантами. Однак сталося так, що син повернувся швидше, а доля батька досі невідома.

Я проплакала усю ніч. Думала, що чоловік вернеться, прийде додому. Він так і не прийшов. Потім я через сусіда дізналась за три дні, що він був разом з моїм чоловіком у підвалі. Він був повністю побитий,

– поділилась жінка.

Таких історій – безліч. Наша журналістка дізналась ще мінімум про двох ексвійськових, які пройшли через російську систему катівень.

Тож у вже звільненій Козачої Лопані продовжують шукати чоловіків, які потрапили на підвали під час окупації. Скільки їх є – зараз важко сказати.

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В жінки забирали у катівню сина й чоловіка

Після окупації Козачої Лопані росіяни дізналися про чоловіка Юрія, який пройшов АТО. Окупанти 5 квітня прийшли з автоматами та вимагали здати ексвійськового, а у відповідь на відмову забрали старшого сина. Про це жінка Юрія – Юлія – розповіла 24 каналу.

Жінка тоді не знала, де перебуває коханий. Однак через 3 дні сусід сім'ї, який сам повернувся з підвалу, розповів, що 46-річний Андрій уже був у катівні росіян. За його словами, чоловіка побили настільки сильно, що його ледь можливо було впізнати.

Сина Юлії відпустили через 11 днів. Однак її чоловік лише у травні через знайомих зміг передати "привіт" найближчим, чим дав знати, що живий. Проте з травня про Андрія звістки більше не надходили.

Увага! Станом на 24 вересня правоохоронцям відомо як мінімум про 18 катівень в області. Так, окрім Козачої Лопані, росіяни знущалися над українцями у Балаклії, Куп'янську, Ізюмі, Вовчанську тощо.