Так, у селищі Козача Лопань, що на Харківщині, жінка розшукує свого чоловіка. Він – колишній військвослужбовець. Про це розповіла кореспондентка 24 каналу Анна Черненко в прямому ефірі.
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Як їй розповіли родичі, чоловік просто одного дня зник з дому. Коли російські окупанти прийшли з обшуками, забрали й страшого сина у цій родині.
Вони сказали, що повернуть його додому лише тому, коли батько сам прийде й постане перед штабними окупантами. Однак сталося так, що син повернувся швидше, а доля батька досі невідома.
Я проплакала усю ніч. Думала, що чоловік вернеться, прийде додому. Він так і не прийшов. Потім я через сусіда дізналась за три дні, що він був разом з моїм чоловіком у підвалі. Він був повністю побитий,
– поділилась жінка.
Таких історій – безліч. Наша журналістка дізналась ще мінімум про двох ексвійськових, які пройшли через російську систему катівень.
Тож у вже звільненій Козачої Лопані продовжують шукати чоловіків, які потрапили на підвали під час окупації. Скільки їх є – зараз важко сказати.
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В жінки забирали у катівню сина й чоловіка
Після окупації Козачої Лопані росіяни дізналися про чоловіка Юрія, який пройшов АТО. Окупанти 5 квітня прийшли з автоматами та вимагали здати ексвійськового, а у відповідь на відмову забрали старшого сина. Про це жінка Юрія – Юлія – розповіла 24 каналу.
Жінка тоді не знала, де перебуває коханий. Однак через 3 дні сусід сім'ї, який сам повернувся з підвалу, розповів, що 46-річний Андрій уже був у катівні росіян. За його словами, чоловіка побили настільки сильно, що його ледь можливо було впізнати.
Сина Юлії відпустили через 11 днів. Однак її чоловік лише у травні через знайомих зміг передати "привіт" найближчим, чим дав знати, що живий. Проте з травня про Андрія звістки більше не надходили.