В Киеве посреди улицы раздался взрыв: погиб мужчина

В Киеве утром 21 апреля раздался взрыв. Правоохранители сообщили, что посреди улицы могла сдетонировать граната.

Об инциденте сначала сообщили местные телеграм-каналы. Впоследствии информацию о взрыве 24 Каналу подтвердила полиция Киева.

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Что известно о взрыве в Киеве

Правоохранители рассказали, что сообщение о взрыве поступило в Голосеевское управление полиции ориентировочно в 6 утра 21 апреля.

Полицейским сообщили, что возле одного из гаражных кооперативов раздались взрывы.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа территориального управления полиции, столичного главка, взрывотехники и медики.

На месте происшествия было обнаружено тело мужчины, с осколочными ранениями, вероятно от гранаты. Предварительные данные указывают на самоубийство. Полицейские установили, что погибший – местный житель, 1968 года рождения,

– заявили в полиции.

В сети распространили звуки взрывов, которые могли раздаваться в Киеве

Следователи отдела Голосеевского управления полиции начали уголовное дело по факту убийства с дополнительной квалификацией самоубийство.

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