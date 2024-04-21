У Києві посеред вулиці пролунав вибух: загинув чоловік

У Києві вранці 21 квітня пролунав вибух. Правоохоронці повідомили, що посеред вулиці могла здетонувати граната.

Про інцидент спочатку повідомили місцеві телеграм-канали. Згодом інформацію про вибух 24 Каналу підтвердила поліція Києва.

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Що відомо про вибух в Києві

Правоохоронці розповіли, що повідомлення про вибух надійшло у Голосіївське управління поліції орієнтовно о 6 ранку 21 квітня.

Поліцейським повідомили, що біля одного з гаражних кооперативів пролунали вибухи.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група територіального управління поліції, столичного главку, вибухотехніки та медики.

На місці події було виявлено тіло чоловіка, з осколковими пораненнями, ймовірно від гранати. Попередні дані вказують на самогубство. Поліцейські встановили, що загиблий – місцевий мешканець, 1968 року народження,

– заявили у поліції.

У мережі поширили звуки вибухів, які могли лунати в Києві

Слідчі відділу Голосіївського управління поліції розпочали кримінальну справу за фактом вбивства із додатковою кваліфікацією самогубство.

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