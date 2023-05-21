Из окна многоэтажки в Киеве выпал 5-летний мальчик: за дело взялась полиция

В Киеве 21 мая произошла трагедия. Из окна многоэтажки выпал маленький мальчик.

О деталях инцидента рассказали киевские правоохранители. В настоящее время они проводят расследование.

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Ребенок выпал с 5 этажа

Полиция Киева устанавливает обстоятельства, при которых из окна выпал 5-летний мальчик. В результате падения ребенок погиб. На месте происшествия работали следователи, криминалисты и судебно-медицинский эксперт.

Трагедия произошла 21 мая в Днепровском районе столицы. Сообщение об этом поступило в полицию Киева около 16:00.

На место прибыли все профильные службы. Милиционеры выяснили, что 5-летний мальчик выпал из окна квартиры на 5 этаже. Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины трагедии,

– говорится в сообщении.



Мальчик выпал из окна 5 этажа / Фото полиции Киева

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Подросток упал с грузового вагона

Правоохранители Киевщины недавно также рассказывали, что на Бориспольщине 16-летний подросток и его товарищ устроили себе смертельно опасные развлечения.

Ребята катались на грузовых вагонах. После такого "экстрима" одного из ребят с тяжелыми травмами нашли на путях,

– говорится в сообщении.

Подросток попал в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь. Полицейские призвали родителей следить за досугом подростков и не допускать их участия в развлечениях, которые могут стоить жизней.