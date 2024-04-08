Задержанный - правоохранитель: подробности гибели подростка в фуникулере в Киеве

В Киеве вечером 7 апреля произошел смертельный инцидент на фуникулере, в результате чего там погиб 16-летний парень. По предварительным данным, подозреваемого в убийстве уже задержали.

По предварительным данным подростка толкнули в спину, в результате чего тот врезался в стекло фуникулера. Осколок от стекла попал парню в сонную артерию.

Интересно В Киеве за день произошли сразу два серьезных ДТП возле трамвайных остановок: детали и фото

ГБР начало уголовное производство по делу

В пресс-службе ГБР сообщили, что следствие установило, что вечером 7 апреля между мужчиной, который служит водителем в правоохранительном органе, и несовершеннолетним юношей возник конфликт.

После выхода из вагона фуникулера на верхней станции правоохранитель толкнул подростка. Тот упал, разбил головой стекло и получил смертельный порез шеи. Несовершеннолетний скончался на месте,

– отметили в бюро.

По предварительным данным, задержанного правоохранителя уже отстранили от выполнения своих обязанностей. Сейчас проводится комплекс оперативно-следственных действий.

Задержанному готовятся объявить подозрение в умышленном убийстве. В случае доказательства вины в судебном порядке мужчине может грозить от 7 до 15 лет заключения.

Детали убийства 16-летнего подростка на фуникулере в Киеве

В спортивном клубе "Чайка", где играл 16-летний парень, по имени Максим, рассказали, что вечером 7 апреля гулял со своими товарищами на Почтовой площади, на фуникулере. В какой-то момент мужчине в военной форме, без опознавательных знаков, не понравилось, что 16-летние подростки развлекаются.

Тот решил проявить свой военный патриотизм. Подойдя в нетрезвом состоянии со словами: "Ты готов отдать долг Родине?". Максим уверенно ответил, что готов,

– рассказали в спортклубе.



В СК "Чайка" рассказали о гибели 16-летнего Максима на фуникулере / Фото из инстаграма СК "Чайка"

В клубе добавили, что мужчина толкнул подростка в спину, после чего Максим ударился головой о стекло и разбил его. Один из осколков попал парню в сонную артерию.

После этого, по данным спортклуба, Максим прошел несколько шагов и упал на лестнице верхнего вестибюля фуникулера. Ранение, к сожалению, было смертельным.

В пресс-службе ГБР сообщили, что следствие установило, что вечером 7 апреля между мужчиной, который служит водителем в правоохранительном органе, и несовершеннолетним юношей возник конфликт.

После выхода из вагона фуникулера на верхней станции правоохранитель толкнул подростка. Тот упал, разбил головой стекло и получил смертельный порез шеи. Несовершеннолетний скончался на месте,

– отметили в бюро.

По предварительным данным, задержанного правоохранителя уже отстранили от выполнения своих обязанностей. Сейчас проводится комплекс оперативно-следственных действий.

Задержанному готовятся объявить подозрение в умышленном убийстве. В случае доказательства вины в судебном порядке мужчине может грозить от 7 до 15 лет заключения.

Детали убийства 16-летнего подростка на фуникулере в Киеве

В спортивном клубе "Чайка", где играл 16-летний парень, по имени Максим, рассказали, что вечером 7 апреля гулял со своими товарищами на Почтовой площади, на фуникулере. В какой-то момент мужчине в военной форме, без опознавательных знаков, не понравилось, что 16-летние подростки развлекаются.

Тот решил проявить свой военный патриотизм. Подойдя в нетрезвом состоянии со словами: "Ты готов отдать долг Родине?". Максим уверенно ответил, что готов,

– рассказали в спортклубе.



В СК "Чайка" рассказали о гибели 16-летнего Максима на фуникулере / Фото из инстаграма СК "Чайка"

В клубе добавили, что мужчина толкнул подростка в спину, после чего Максим ударился головой о стекло и разбил его. Один из осколков попал парню в сонную артерию.

После этого, по данным спортклуба, Максим прошел несколько шагов и упал на лестнице верхнего вестибюля фуникулера. Ранение, к сожалению, было смертельным.

В Киеве на фуникулере погиб подросток