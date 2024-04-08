Задержанный - правоохранитель: подробности гибели подростка в фуникулере в Киеве
Источник:ГБР
В Киеве вечером 7 апреля произошел смертельный инцидент на фуникулере, в результате чего там погиб 16-летний парень. По предварительным данным, подозреваемого в убийстве уже задержали.
По предварительным данным подростка толкнули в спину, в результате чего тот врезался в стекло фуникулера. Осколок от стекла попал парню в сонную артерию.
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ГБР начало уголовное производство по делу
В пресс-службе ГБР сообщили, что следствие установило, что вечером 7 апреля между мужчиной, который служит водителем в правоохранительном органе, и несовершеннолетним юношей возник конфликт.
После выхода из вагона фуникулера на верхней станции правоохранитель толкнул подростка. Тот упал, разбил головой стекло и получил смертельный порез шеи. Несовершеннолетний скончался на месте,
– отметили в бюро.
По предварительным данным, задержанного правоохранителя уже отстранили от выполнения своих обязанностей. Сейчас проводится комплекс оперативно-следственных действий.
Задержанному готовятся объявить подозрение в умышленном убийстве. В случае доказательства вины в судебном порядке мужчине может грозить от 7 до 15 лет заключения.
Детали убийства 16-летнего подростка на фуникулере в Киеве
В спортивном клубе "Чайка", где играл 16-летний парень, по имени Максим, рассказали, что вечером 7 апреля гулял со своими товарищами на Почтовой площади, на фуникулере. В какой-то момент мужчине в военной форме, без опознавательных знаков, не понравилось, что 16-летние подростки развлекаются.
Тот решил проявить свой военный патриотизм. Подойдя в нетрезвом состоянии со словами: "Ты готов отдать долг Родине?". Максим уверенно ответил, что готов,
– рассказали в спортклубе.
В СК "Чайка" рассказали о гибели 16-летнего Максима на фуникулере / Фото из инстаграма СК "Чайка"
В клубе добавили, что мужчина толкнул подростка в спину, после чего Максим ударился головой о стекло и разбил его. Один из осколков попал парню в сонную артерию.
После этого, по данным спортклуба, Максим прошел несколько шагов и упал на лестнице верхнего вестибюля фуникулера. Ранение, к сожалению, было смертельным.
В пресс-службе ГБР сообщили, что следствие установило, что вечером 7 апреля между мужчиной, который служит водителем в правоохранительном органе, и несовершеннолетним юношей возник конфликт.
После выхода из вагона фуникулера на верхней станции правоохранитель толкнул подростка. Тот упал, разбил головой стекло и получил смертельный порез шеи. Несовершеннолетний скончался на месте,
– отметили в бюро.
По предварительным данным, задержанного правоохранителя уже отстранили от выполнения своих обязанностей. Сейчас проводится комплекс оперативно-следственных действий.
Задержанному готовятся объявить подозрение в умышленном убийстве. В случае доказательства вины в судебном порядке мужчине может грозить от 7 до 15 лет заключения.
Детали убийства 16-летнего подростка на фуникулере в Киеве
В спортивном клубе "Чайка", где играл 16-летний парень, по имени Максим, рассказали, что вечером 7 апреля гулял со своими товарищами на Почтовой площади, на фуникулере. В какой-то момент мужчине в военной форме, без опознавательных знаков, не понравилось, что 16-летние подростки развлекаются.
Тот решил проявить свой военный патриотизм. Подойдя в нетрезвом состоянии со словами: "Ты готов отдать долг Родине?". Максим уверенно ответил, что готов,
– рассказали в спортклубе.
В СК "Чайка" рассказали о гибели 16-летнего Максима на фуникулере / Фото из инстаграма СК "Чайка"
В клубе добавили, что мужчина толкнул подростка в спину, после чего Максим ударился головой о стекло и разбил его. Один из осколков попал парню в сонную артерию.
После этого, по данным спортклуба, Максим прошел несколько шагов и упал на лестнице верхнего вестибюля фуникулера. Ранение, к сожалению, было смертельным.
В Киеве на фуникулере погиб подросток
- Из-за смертельного инцидента, который произошел в Киеве вечером 7 апреля фуникулер остановил свою работу. На месте преступления работала полиция.
- Тогда местные телеграм-каналы писали, что в столичном фуникулере погиб 16-летний подросток. По предварительным данным, жертвой стал парень 2007 года рождения.
- Очевидцы также писали, что парень умер до приезда бригады скорой помощи. Он потерял слишком много крови во время инцидента.