Затриманий – правоохоронець: подробиці загибелі підлітка у фунікулері в Києві

У Києві ввечері 7 квітня стався смертельний інцидент на фунікулері, внаслідок чого там загинув 16-річний хлопець. За попередніми даними, підозрюваного у вбивстві вже затримали.

За попередніми даними підлітка штовхнули у спину, внаслідок чого той врізався у скло фунікулера. Уламок від скла потрапив хлопцеві у сонну артерію.

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ДБР розпочало кримінальне провадження по справі

У пресслужбі ДБР повідомили, що слідство встановило, що ввечері 7 квітня між чоловіком, який служить водієм у правоохоронному органі, та неповнолітнім юнаком виник конфлікт.

Після виходу з вагона фунікулера на верхній станції правоохоронець штовхнув підлітка. Той впав, розбив головою скло й отримав смертельний поріз шиї. Неповнолітній помер на місці,

– наголосили у бюро.

За попередніми даними, затриманого правоохоронця вже відсторонили від виконання своїх обовʼязків. Наразі проводиться комплекс оперативно-слідчих дій.

Затриманому готуються оголосити підозру в навмисному вбивстві. У разі доведення провини у судовому порядку чоловікові може загрожувати від 7 до 15 років ув'язнення.

Деталі вбивства 16-річного підлітка на фунікулері в Києві

У спортивному клубі "Чайка", де грав 16-річний хлопець, на ім'я Максим, розповіли, що ввечері 7 квітня гуляв зі своїми товаришами на Поштовій площі, на фунікулері. У якийсь момент чоловіку у військовій формі, без розпізнавальних знаків, не сподобалось, що 16-річні підлітки розважаються.

Той вирішив проявити свій військовий патріотизм. Підійшовши в нетверезому стані зі словами: "Ти готовий віддати борг Батьківщині?". Максим впевнено відповів, що готовий,

– розповіли у спортклубі.



У СК "Чайка" розповіли про загибель 16-річного Максима на фунікулері / Фото з інстаграму СК "Чайка"

У клубі додали, що чоловік штовхнув підлітка в спину, після чого Максим вдарився головою об скло і розбив його. Один з уламків потрапив хлопцеві у сонну артерію.

Після цього, за даними спортклубу, Максим пройшов кілька кроків та впав на сходах верхнього вестибюля фунікулера. Поранення, на жаль, було смертельним.

У Києві на фунікулері загинув підліток