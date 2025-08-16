В столице и ряде других украинских городов в субботу, 16 августа, объявили воздушную тревогу. Причиной опасности для соответствующих регионов стала угроза баллистики.

Какова причина тревоги?

Воздушные силы ВСУ ориентировочно в 16:05 сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока. В ту же минуту воздушную тревогу объявили на территории Киева и области. Опасность начала распространяться по Украине.

Где сейчас объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

Мониторинговые каналы сообщают о вероятном пуске ракет типа "Искандер" или систем ПВО С-300/С-400.

К слову, напомним, накануне вечером россияне нанесли удар баллистикой по Чернигову, взрывы слышали в Черниговском районе. Мониторинговые каналы сообщали о попадании вражеского снаряда по Гончаровскому полигону.