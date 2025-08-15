19:33 для ряда областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения противником баллистического вооружения из Брянской области. Это произошло на фоне масштабной тревоги в связи со взлетом МиГ-31К, передает 24 Канал.

Смотрите также Patriot не всегда справляется: США подтвердили модернизацию "Искандера"

Что известно об атаке России на Чернигов?

В 19:36 Воздушные силы сообщили о движении скоростной цели в направлении Киева. Позже стало известно, что баллистическая ракета попала по Черниговщине. Взрывы слышали в Черниговском районе.

Мониторы пишут о попадании вражеского снаряда по Гончаровскому полигону.

Напомним, что днем захватчики атаковали баллистикой Днепр и Павлоград.

В Днепровском районе из-за удара противника погиб мужчина. Еще один 62-летний пострадавший находится в тяжелом состоянии. Россияне повредили грузовик и микроавтобус.

В Сумах оккупанты попали по центральному рынку дроном "Молния". Повреждены более 20 киосков, в некоторых из них сгорело все внутри.