О 19:33 для низки областей оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування противником балістичного озброєння з Брянської області. Це відбулося на тлі масштабної тривоги у зв'язку із зльотом МіГ-31К, передає 24 Канал.

Що відомо про атаку Росії на Чернігів?

О 19:36 Повітряні сили повідомили про рух швидкісної цілі у напрямку Києва. Пізніше стало відомо, що балістична ракета влучила по Чернігівщині. Вибухи чули у Чернігівському районі.

Монітори пишуть про влучання ворожого снаряду по Гончарівському полігону.

Нагадаємо, що вдень загарбники атакували балістикою Дніпро і Павлоград.

У Дніпровському районі через удар противника загинув чоловік. Ще один 62-річний постраждалий перебуває у важкому стані. Росіяни пошкодили вантажівку та мікроавтобус.

У Сумах окупанти влучили по центральному ринку дроном "Молнія". Пошкоджено понад 20 кіосків, у деяких з них згоріло все всередині.