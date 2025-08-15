Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Що відомо про оголошення повітряної тривоги?

Росія підняла у небо літаки МіГ-31К, які є потенційними носіями аеробалістичних ракет "Кинджал". Про це о 19:33 повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Вже о 19:36 з'явилося попередження про прямування швидкісної цілі на Київ. Вже через 1 хвилину вибух пролунав у Чернігові.

Близько 19:44 почалися відбої повітряної тривоги по областях.

До слова, в цей самий момент російський диктатор Владімір Путін прямує на Аляску, аби зустрітися з президентом США Дональдом Трампом. Американська сторна сподівається досягти припинення вогню за результатами цієї розмови і запустити процес для формування мирної угоди між Україною та Росією.