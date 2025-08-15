Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Смотрите также "Летающий Чернобыль": что известно о ядерных ракетах "Буревестник", которыми запугивает Россия

Что известно об объявлении воздушной тревоги?

Россия подняла в небо самолеты МиГ-31К, которые являются потенциальными носителями аэробаллистических ракет "Кинжал". Об этом в 19:33 сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Уже в 19:36 появилось предупреждение о направлении скоростной цели на Киев. Уже через 1 минуту взрыв прогремел в Чернигове.

Около 19:44 начались отбои воздушной тревоги по областям.

Где раздается воздушная тревога: смотрите на карте

К слову, в этот самый момент российский диктатор Владимир Путин направляется на Аляску, чтобы встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Американская сторона надеется достичь прекращения огня по результатам этого разговора и запустить процесс для формирования мирного соглашения между Украиной и Россией.