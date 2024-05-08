В Киеве мужчина швырнул об асфальт собаку соседки: издевательства попали на камеру
Источник:Киевская городская прокуратура
В Киеве мужчина издевался над собакой соседки, с которой имел неприязненные отношения. Теперь злоумышленнику грозят годы тюрьмы.
Как рассказали в прокуратуре, инцидент произошел ночью в Днепровском районе города. Его участниками оказались 39-летний местный житель и соседский пес по кличке "Пуля".
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Нечеловеческая жестокость
Все детали правонарушения зафиксировали камеры наблюдения. Так, известно, что около 23:00 киевлянин увидел на улице собаку соседки, схватил ее за лапы, поднял вверх и бросил с высоты на асфальт.
Спутница злоумышленника пыталась помешать мужчине, однако у нее ничего не получилось. Предварительно, киевлянин находился в нетрезвом состоянии.
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На крик собаки выбежала ее владелица, с которой злоумышленник имел неприязненные отношения. Хозяйка показала домашнего любимца ветеринару. У собаки диагностировали ушибы мягких тканей и грудной клетки.
Ее обидчику тем временем уже сообщили о подозрении в жестоком обращении с животными. За содеянное ему грозит лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.
Кадры ночного инцидента в Киеве / Фото полиция
Застрелил овчарку соседей
- Похожий случай произошел в столице в прошлом месяце. Правда, он закончился трагически – животное погибло.
- Мужчина убил бельгийскую овчарку соседей.
- Злоумышленнику не понравилось, что собака постоянно ругалась на него.
- Поэтому в апреле 51-летний киевлянин, находясь в обеденное время в частном доме в Подольском районе, совершил три прицельных выстрела в соседскую собаку.
- Погибшего пса звали "Чип". Его привезли из зоны АТО в 2016 году.
- Нарушителю уже сообщили о подозрении.
- Ранее в полиции Киева рассказали о еще одном жутком инциденте. 25-летний мужчина, чтобы отомстить бывшей девушке, убил ее собаку. Изуродованное тело животного он выбросил в мусорный бак.