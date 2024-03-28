Своего любимца девушка обнаружила мертвым в пакете возле мусорника. Сейчас правоохранители сообщили злоумышленнику о подозрении.

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Мужчина убил собачку бывшей из-за мести

В полиции Киева рассказали, что в дежурную часть Шевченковского управления полиции обратилась 25-летняя местная жительница с сообщением, что бывший парень убил ее собаку.

Во время общения с полицейскими женщина рассказала, что имела отношения с мужчиной, однако решила их разорвать. После ссоры она ушла из дома, а когда вернулась – увидела что ее собака со следами крови лежит мертвый в пакете возле мусорника,

– рассказали правоохранители.

Полиция обнаружила, что сожитель девушки жестоко издевался над собакой. Как сообщается, он нанес животному многочисленные удары, задушил ее и, в конце концов, выбросил тело в мусорный бак. Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти собаки стала механическая асфиксия.



Правоохранители задержали 25-летнего жителя Киевской области, которого подозревают в совершении жестоких действий над животным. Свои действия обидчик объяснил желанием отомстить.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении за жестокое обращение с животными. Когда вину злоумышленника докажут в суде, то мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

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