Свого улюбленця дівчина виявила мертвим у пакеті біля смітника. Наразі правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру.
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Чоловік вбив песика колишньої через помсту
У поліції Києва розповіли, що до чергової частини Шевченківського управління поліції звернулась 25-річна місцева жителька із повідомленням про те, що колишній хлопець вбив її собаку.
Під час спілкування з поліцейськими жінка розповіла, що мала стосунки з чоловіком, проте вирішила їх розірвати. Після сварки вона пішла з дому, а коли повернулась – побачила що її песик зі слідами крові лежить мертвий у пакеті біля смітника,
– розповіли правоохоронці.
Поліція виявила, що співмешканець дівчини жорстоко знущався з собаки. Як повідомляється, він завдав тварині численних ударів, задушив її та, зрештою, викинув тіло у сміттєвий бак. Судово-медична експертиза встановила, що причиною смерті собаки стала механічна асфіксія.
Правоохоронці затримали 25-річного мешканця Київської області, якого підозрюють у вчиненні жорстоких дій над твариною. Свої дії кривдник пояснив бажанням помститись.
Слідчі повідомили фігуранту про підозру за жорстоке поводження з тваринами. Коли провину зловмисника доведуть у суді, то чоловіку загрожує до трьох років позбавлення волі.
Раніше у Київській області отруїли 4 собак
- В організації ЗооПатруль UA повідомили, що у Київській області у лютому 2024 року в селі Рожни невідомі отруїли чотирьох собак. Ці тваринки жили на території котеджного містечка, де люди піклувалися про них.
- Крім того, місцева жителька закрила ще трьох собак у себе, чим врятувала життя чотирилапих. Це три дівчинки – Ельба, Гера та Тріксі.
- За даними зоозахисників, усі ці тварини були стерилізовані та контактні. В організації повідомили, що будуть перевіряти здоров'я собак, яких вдалося врятувати, та шукати для них нові домівки.
- Варто зазначити, що в Україні отруєння собак карається законом. Тому за цей злочин можна понести адміністративну та кримінальну відповідальність.