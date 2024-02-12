Собаки жили на території котеджного містечка, де люди піклувалися про них. Унаслідок отруєння загинуло чотири собаки, деталі інциденту розповіли в організації ЗооПатруль UA.

Дивіться також Під час атаки на Київ Росія вдарила по оселі власниці собачого розплідника: які наслідки

Місцева мешканка закрила ще трьох собак у себе, чим врятувала життя чотирилапих. Це три дівчинки – Ельба, Гера та Тріксі. Усі тварини стерилізовані та контактні.

У організації повідомили, що будуть перевіряти здоров'я собак та шукати для них нові домівки.

"Поки одні люди рятують життя тварин на фронті, деокупованих територіях та ставлять на лапи після найважчих травм – є люди, які вирішують вбивати невинних беззахисних хвостиків", – ідеться у повідомленні.

Важлива інформація від зоозахисників

В організації наголошують, що в Україні отруєння собак карається законом. Також у організації розповіли про препарати, які можуть врятувати життя тваринам з ознаками отруєння. Ними є: