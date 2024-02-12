Собаки жили на території котеджного містечка, де люди піклувалися про них. Унаслідок отруєння загинуло чотири собаки, деталі інциденту розповіли в організації ЗооПатруль UA.
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Місцева мешканка закрила ще трьох собак у себе, чим врятувала життя чотирилапих. Це три дівчинки – Ельба, Гера та Тріксі. Усі тварини стерилізовані та контактні.
У організації повідомили, що будуть перевіряти здоров'я собак та шукати для них нові домівки.
"Поки одні люди рятують життя тварин на фронті, деокупованих територіях та ставлять на лапи після найважчих травм – є люди, які вирішують вбивати невинних беззахисних хвостиків", – ідеться у повідомленні.
Важлива інформація від зоозахисників
В організації наголошують, що в Україні отруєння собак карається законом. Також у організації розповіли про препарати, які можуть врятувати життя тваринам з ознаками отруєння. Ними є:
- Вітамін В6 (Піридоксин) як антидот до ізоніазиду – колоти внутрішньовенно або внутрішньомʼязово в дозуванні 1,5 мілітрів на 1 кілограм маси тварини.
- Вітамін К1 (Конакіон, Канавіт) як антидот до зоокумарину (щурячої отрути) – внутрішньовенно або внутрішньом'язово, або перорально в дозуванні 10 мілограмів на 1 кілограм маси тіла.