Собаки жили на территории коттеджного городка, где люди заботились о них. В результате отравления погибли четыре собаки, детали инцидента рассказали в организации ЗооПатруль UA.

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Местная жительница закрыла еще трех собак у себя, чем спасла жизнь четвероногих. Это три девочки – Эльба, Гера и Трикси. Все животные стерилизованы и контактные.

В организации сообщили, что будут проверять здоровье собак и искать для них новые дома.

"Пока одни люди спасают жизни животных на фронте, деоккупированных территориях и ставят на лапы после тяжелых травм – есть люди, которые решают убивать невинных беззащитных хвостиков", – говорится в сообщении.

Важная информация от зоозащитников

В организации отмечают, что в Украине отравление собак карается законом. Также в организации рассказали о препаратах, которые могут спасти жизнь животным с признаками отравления. Ими являются: