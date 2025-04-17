Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську міську прокуратуру.

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Що відомо про корупцію у Деснянській РДА

Так, начальник одного з відділів Управління благоустрою та підприємництва Деснянської РДА налагодив систематичне отримання грошей від підприємців за розміщення торгівельних точок в Деснянському районі Києва без оформлення належних дозвільних документів.

Зокрема, за безперешкодну роботу одного торгового місця щомісяця потрібно було платити 500 доларів США, втім, якщо таких точок багато, то він пропонував знижку у 100 доларів США,

– розповіли у прокуратурі.

Так, правоохоронцям вдалося задокументувати неодноразове отриманням хабаря від представника підприємця на загальну суму понад 115 тисяч гривень.

Що відомо про затримання посадовця РДА / фото прокуратури

Чоловіка затримали "на гарячому" під час чергового отримання грошей за нелегальну роботу торгівельних точок. Йому повідомлено про підозру в отриманні неправомірної вигоди та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу.

До речі, 17 квітня у Києві затримали заступника Кличка Володимира Прокопіва. Посадовець допомагав військовозобов'язаним незаконно виїхати до країн Європи під виглядом водіїв бензовозів від комерційного підприємства.