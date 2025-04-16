Окрім того, він уже притягується до кримінальної відповідальності за незаконне збагачення на суму 15,7 мільйона гривень. До слова, у травні 2024 року за нього внесли заставу у 10 мільйонів гривень, передає 24 Канал.

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Що відомо про справу Смирнова

Смирнов у 2019 – 2021 роках незаконно заволодів готівкою, яку вирішив легалізувати, побудувавши приватні будинки загальною площею понад 300 квадратних метрів у рекреаційній зоні Одеської області.

Для маскування таких дій звернувся до бенефіціара товариства, яке володіло землею на березі моря, та передав для зведення об'єктів майже 6,5 мільйонів гривень. Готове майно, яким фактично користувався топпосадовець, спочатку оформили на товариство, а після повідомлення йому про підозру у травні 2024 року переоформили на довірену особу,

– розповіли у НАБУ.

А у 2022 році власник будівельної компанії запропонував Смирнову хабар у вигляді робіт та послуг на суму 100 тисяч доларів із метою зведення одного із будинків на березі моря. Натомість топпосадовець мав посприяти ухваленню Антимонопольним комітетом України рішення про скасування результатів тендеру, в якому переміг конкурент. Також він просив забезпечити перемогу своєї компанії у новому тендері.

Смирнов погодився та виконав це – АМКУ таки ухвалив "потрібне" рішення.

На сьогодні не лише ексзаступнику керівника ОП вручено підозри, але й власнику будівельної компанії.

Слідство встановлює інших осіб, які могли бути причетними до цього злочину.