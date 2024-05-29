У середу, 29 травня, цю інформацію журналістам 24 Каналу підтвердили у пресслужбі ВАКС. Розмір застави, яку внесли за Андрія Смирнова, становить 10 мільйонів гривень.

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Застава за Смирнова

Власне, речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис констатувала, що за ексзаступника голови ОП Андрія Єрмака внесли заставу. Її розмір визначив слідчий суддя.

Суд видав довідку, що за колишнього заступника керівника Офісу президента внесено заставу в повному розмірі, визначеному ухвалою слідчого судді ВАКС (10 мільйонів гривень – 24 Канал).

Слід додати, що на підозрюваного суд поклав такі процесуальні обов'язки:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

не виїжджати з Києва без дозволу детектива, прокурора та суду;

повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну місця свого проживання та роботи;

утримуватися від спілкування зі свідками у справі;

здати на зберігання свій паспорт для виїзду за кордон та інші подібні документи.

Зверніть увагу! Спеціальна антикорупційна прокуратура зазначала, що колишнього посадовця звинувачують у незаконному збагаченні на 15,7 мільйона гривень.

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