Розслідувачі "Української правди" взялися за брата Андрія Смирнова – Ігоря. За їхніми даними, чоловік придбав декілька елітних авто та нерухомість.

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У чому підозрюють родину Андрія Смирнова

Журналісти стверджують, що Ігор Смирнов минулого року придбав апартаменти в елітній новобудові у Львові, земельну ділянку в Карпатах, паркомісце у Києві, а також авто Volkswagen Multivan, BMW і мотоцикл.

До того ж апартаменти, ділянка та паркомісце були придбані зі знижкою в декілька разів. Гроші на це брат Смирнова взяв у позику. Журналісти особисто звернулися до Андрія Смирнова та його брата.

За словами розслідувачів, елітна нерухомість часто використовується в якості хабаря посадовцям. Вони пригадали історію іншого заступника керівника ОП Олега Татарова, який став фігурантом розслідування НАБУ.

Журналісти зазначили, що Андрій Смирнов в Офісі Президента курує судову гілку влади, яка буцімто "вже багато років потребує реформи".

Що каже сам Андрій Смирнов

Заступник керівника ОП відреагував на звинувачення журналістів. За словами Смирнова, його брат – доросла людина, яка "вміє сама жити та домовлятися без сторонньої допомоги".

Як зазначив Смирнов, з журналістом, який проводив розслідування, він говорив понад 10 хвилин, але у відео не показали їхню розмову повністю.

Ви ж написали мені про "коректну розповідь історії з висвітленням всіх позицій". Тож чому ви вирізали фрагмент, де мій брат розказує вам подробиці того, як і де він продає свої автівки, як це можна перевірити і як він на цьому заробляє. Як у серпні минулого року він здав на категорію "А" і тому придбав мотоцикл, про який мріяв. Як його другий тиждень "кошмарить" його брат (так, я) за ці його придбання,

– написав заступник очільника ОП.

Смирнов наголосив, що він ніколи в житті не проходив поруч з тим будинком, де його брат придбав квартиру, а також він не користується автівками, про які мовилось у сюжеті.

"Михайле (розслідувач), у кінці своєї розповіді ви розповідали про ризики, таки визнаючи право мого брата на самостійне життя. Так, я розумію, що портрет бездоганного для вас можновладця, чиновника, політика – це сирота, який проживає в комунальній квартирі і в якого немає навіть внучатих племінників. Але повернемось до ризиків – вони є. І цей ризик, Михайле, в тому, що давши себе використати один раз, це ризикує стати своєрідним стандартом", – додав Смирнов.

Нагадаємо, раніше голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков розповів, що заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов не передавав рішення Ради національної безпеки та оборони на підпис для президента. Відтак, запровадження санкцій для росіян затягнулося на місяці.