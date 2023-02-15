Расследователи "Украинской правды" взялись за брата Андрея Смирнова – Игоря. По их данным, мужчина приобрел несколько элитных автомобилей и недвижимости.

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В чем подозревают семью Андрея Смирнова

Журналисты утверждают, что Игорь Смирнов в прошлом году приобрел апартаменты в элитной новостройке во Львове, земельный участок в Карпатах, паркоместо в Киеве, а также авто Volkswagen Multivan, BMW и мотоцикл.

К тому же, апартаменты, участок и паркоместо были приобретены со скидкой в несколько раз. Деньги на это брат Смирнова взял взаймы. Журналисты лично обратились к Андрею Смирнову и его брату.

По словам расследователей, элитная недвижимость часто используется в качестве взятки должностным лицам. Они вспомнили историю другого заместителя руководителя ОП Олега Татарова, ставшего фигурантом расследования НАБУ.

Журналисты отметили, что Андрей Смирнов в Офисе Президента курирует судебную ветвь власти, которая якобы "уже много лет нуждается в реформе".

Что говорит сам Андрей Смирнов

Заместитель руководителя ОП отреагировал на обвинения журналистов. По словам Смирнова, его брат – взрослый человек, "умеющий сам жить и договариваться без посторонней помощи".

Как отметил Смирнов, с проводившим расследование журналистом он говорил более 10 минут, но в видео не показали их разговор полностью.

Вы же написали мне о "корректном рассказе истории с освещением всех позиций". Почему вы вырезали фрагмент, где мой брат рассказывает вам подробности того, как и где он продает свои автомобили, как это можно проверить и как он на этом зарабатывает. Как в августе прошлого года он сдал на категорию "А" и поэтому приобрел мотоцикл, о котором мечтал. Как его вторую неделяю "кошмарит" его брат (да, я) за эти его приобретения,

– написал заместитель руководителя ОП.

Смирнов подчеркнул, что он никогда в жизни не проходил мимо дома, где его брат приобрел квартиру, а также он не пользуется автомобилями, о которых говорилось в сюжете.

"Михаил (расследователь), в конце своего рассказа вы рассказывали о рисках, признавая право моего брата на самостоятельную жизнь. Да, я понимаю, что портрет безупречного для вас чиновника, политика – это сирота, проживающая в коммунальной квартире и у которого нет даже внучатых племянников, но вернемся к рискам – они есть, и этот риск, Михаил, в том, что дав себя использовать один раз, это рискует стать своеобразным стандартом", – добавил Смирнов.

Напомним, ранее глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков рассказал, что заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Смирнов не передавал решение Совета национальной безопасности и обороны на подпись для президента. Следовательно, введение санкций для россиян затянулось на месяцы.