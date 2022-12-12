Об этом рассказал Глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков. Он отметил, что первое заседание рабочей группы по санкционной политике состоялось только 30 августа – через 6 месяцев после начала полномасштабного вторжения.
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"Рабочая группа была создана в соответствии с решением правительства. На этом заседании Андрей Смирнов отметил, что именно у него находилось 10 решений СНБО, уже проголосованных несколько месяцев назад", – сказал Новиков.
Смирнов объяснил, почему не передавал указы
Глава НАПК рассказал, что президент и другие члены СНБО проголосовали за ограничения для россиян, но Смирнов не передал проекты указов на подпись для Владимира Зеленского. По словам Новикова, Смирнов заявил об этом сам и объяснил, зачем это делал.
У Андрея Смирнова также были десятки проектов решений СНБО на проработке. Он сказал, что в случае обжалования россиянами этих указов должен защищать президента в суде, – сказал Новиков.
Что известно об Андрее Смирнове: коротко
- Смирнов начал работу в Офисе Президента с 2019 года. Раньше он занимался адвокатской деятельностью. В частности, защищал экспредседателя фракции "Партии регионов" Александра Ефремова, директора ООО "Запорожский титаномагниевый комбинат" Владимира Сивака и эксминистра юстиции Елену Лукаш.
- Также у Смирнова есть связи с подсанкционным пророссийским юристом времен Януковича. Андреем Портновым. Замруководителя ОП заверил, что не поддерживает с ним никаких отношений.
- Смирнову также обвиняли в политическом давлении Сергея Стерненко. Об этом сообщал бывший прокурор по делу активиста.
- Об угрозе расправой от Смирнова в 2019 году сообщал и Роман Ратушный, защищавший от застройки столичное урочище Протасов Яр.