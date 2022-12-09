Список лиц, попавших под санкции США, обнародовали в пресс-службе Министерства финансов США.

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Так, в России под ограничения попали:

сотрудники администрации российского диктатора Олег Нестеров и Евгений Ким, планировавшие создание и курировавшие фильтрационные лагеря на захваченной российскими оккупантами украинской территории, в частности в Мангуше;

россиянка Марина Середа, которая сотрудничала с фейковым "МВД" "ДНР" и помогала руководить фильтрационными лагерями на оккупированных территориях Донецкой области, а также боевик псевдореспублики Алексей Муратов, координировавший фильтрацию с марионеткой Кремля Денисом Пушилиным;

россияне Людмила Зайцева и Очур-Суге Монгуш, причастные к нарушениям прав человека в Украине. Зайцева занималась похищением и депортацией украинских детей , а Монгуш применял пытки;

, а Монгуш применял пытки; Центральная избирательная комиссия РФ, ее глава Элла Памфилова и еще 14 членов – за организацию фейковых "референдумов" на захваченных украинских территориях.

Российские оккупанты массово попадают под международные санкции

Добавим, что 9 декабря Великобритания ввела новые санкции против представителей России и Ирана за:

коррупцию,

нарушение прав человека,

сексуальное насилие.

В список попали 5 представителей российских силовых структур. Кроме того, Россия, Иран и Мьянма оказались в санкционном списке Канады за нарушение прав человека. Ограничения коснулись 67 физических лиц в России и Иране и еще трех организаций в Мьянме.

Вместе с тем следует напомнить, что ЕС готовится к внедрению девятого санкционного пакета против России. В него войдут ограничения для 169 европейских организаций, все еще поставляющих свою продукцию оккупантам.