Как отмечает источник, новый пакет санкций направлен на то, чтобы подавить "ужесточение российского промышленного потенциала", поддерживающего военную отрасль страны-террористки. Список включает 169 организаций, предоставляющих товары, "которые могут способствовать технологическому усовершенствованию российского сектора обороны и безопасности".

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Что известно о новых санкциях

Под новые санкции попали двигатели для беспилотников, химическое и биологическое оборудование, средства борьбы с массовыми беспорядками, электронные компоненты . ЕС также хочет расширить список санкционных товаров для использования в авиации и космической отрасли, включив в него авиационные двигатели и их части, а также ставит под новые ограничения ноутбуки, жесткие диски, фотоаппараты и объективы .

. ЕС также хочет расширить список санкционных товаров для использования в . В отдельном документе, детализирующем список новых попавших под санкции организаций, также говорится, что с принятием пакета будет приостановлено действие лицензий на вещание для НТВ/НТВ Мир, Россия 1, РЕН ТВ и Первого канала.

Третий документ касается новых санкций против лиц, причастных к военным и расистским формированиям. В частности, он вводит ограничения против Яна Петровского, командира так называемой оперативной группы "Русич", которая поддерживает тесные связи ППК "Вагнер".

Ожидается, что новые ограничения будут введены уже на этой неделе или в начале следующей.

Россия тем временем пытается обойти ограничения посредством параллельного импорта. Суть его состоит во ввозе товаров из третьих стран – например, Казахстана и Турции. Сначала подсанкционная техника или другая продукция закупается базирующимися за рубежом компаниями, а затем тайно завозится в Россию без ведома производителя. Там она "легализуется" посредством специальных юридических процедур, однако для всего мира остается фактически контрабандой.