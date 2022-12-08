Самолет представили 2 декабря. В компании говорят, что B-21 Raider "определяет новую эру в технологиях и укрепляет роль США в обеспечении мира путём сдерживания". Он призван полностью заменить к 2050 году своих предшественников – В-52, В-1В и В-2.
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Что известно о новом самолете
- Возможности B-21 Raider включают стелс-технологии, информационное преимущество и открытую архитектуру, обеспечивая "новую эру возможностей и гибкости за счет передовой интеграции данных, сенсоров и вооружения ".
- B-21 способен подключаться к разным системам на поле боя, объединяясь в сеть и используя различные сценарии.
- Поддерживаемый цифровой экосистемой на протяжении всего своего жизненного цикла он может стремительно эволюционировать благодаря быстрой технологической модернизации, которая обеспечивает новые возможности для опережения будущих угроз.
У нового стратегического бомбардировщика увеличена дальность полета, что позволит ВВС США в дальнейшем отказаться от иностранных баз. Он сможет взаимодействовать с сухопутными, морскими, воздушными и космическими силами благодаря использованию новейших технологий.
Самолет назван в честь рейдов Дулиттла времен Второй мировой войны, когда 80 солдат во главе с подполковником Джеймсом Дулиттлом и 16 бомбардировщиками B-25 Mitchell отправились на миссию, изменившую ход войны.
Презентация B-21 Raider: видео