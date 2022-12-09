Як зазначає джерело, новий пакет санкцій спрямований на те, щоб придушити "посилення російського промислового потенціалу", який підтримує військову галузь країни-терористки. Список включає 169 організацій, що надають товари, "які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектора оборони та безпеки".

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Що відомо про нові санкції

Під нові санкції потрапили двигуни для безпілотників, хімічне та біологічне обладнання, засоби боротьби з масовими заворушеннями, електронні компоненти . ЄС також хоче розширити список санкційних товарів для використання в авіації та космічній галузі, включивши в нього авіаційні двигуни та їх частини, а також ставить під нові обмеження ноутбуки, жорсткі диски, фотоапарати та об'єктиви .

. ЄС також хоче розширити список санкційних товарів для використання в . В окремому документі, що деталізує список нових організацій, які потрапили під санкції, також йдеться про те, що з прийняттям пакета буде призупинено дію ліцензій на мовлення для НТВ/НТВ Мир, Росія 1, РЕН ТВ і Першого каналу .

. Третій документ стосується нових санкцій проти осіб, причетних до військових та расистських формувань. Зокрема він запроваджує обмеження проти Яна Петровського, командира так званої оперативної групи "Русич", яка підтримує тісні зв'язки ПВК "Вагнер".

Очікується, що нові обмеження введуть вже цього тижня або на початку наступного.

Росія тим часом намагається обійти обмеження за допомогою паралельного імпорту. Суть його полягає у ввезенні товарів з третіх країн – наприклад, Казахстану й Туреччини. Спочатку підсанкційна техніка чи інша продукція закупляється компаніями, що базуються за кордоном, а потім таємно завозиться в Росію без відома виробника. Там вона "легалізується" за допомогою спеціальних юридичних процедур, однак для всього світу залишається фактично контрабандою.