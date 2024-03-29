Зокрема, на сайті президента з'явився указ від 29 березня 2024 року про звільнення Марка Шевченка з посади посла України в Молдові. Згодом Володимир Зеленський призначив на його місце колишнього секретаря РНБО Олексія Данілова.

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На сайті президента з'явилися нові призначення

Зеленський звільнив двох заступників голови ОП. Відповідні укази опубліковані на сайті Президента України. На місце Олексія Дніпрова та Андрія Смирнова призначили Олену Ковальську та Ірину Мудру.

Володимир Зеленський звільнив двох заступників голови ОП / Скриншот 24 Каналу