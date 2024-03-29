В частности, на сайте президента появился указ от 29 марта 2024 об увольнении Марка Шевченко с должности посла Украины в Молдове. Затем Владимир Зеленский назначил на его место бывшего секретаря СНБО Алексея Данилова.

Смотрите также Алексей Данилов станет послом в Молдове, - Зеленский

На сайте президента появились новые назначения

Зеленский уволил двух заместителей председателя ОП. Соответствующие указы размещены на сайте Президента Украины. На место Алексея Днепрова и Андрея Смирнова назначили Елену Ковальскую и Ирину Мудрую.

Владимир Зеленский уволил двух заместителей главы ОП / Скриншот 24 Канала

Ранее Кабмин обнародовал информацию об уходе Ирины Мудрой с должности заместителя Министра юстиции Украины по собственному желанию. Соответствующее распоряжение утвердил премьер-министр Денис Шмигаль.

Смирнов ранее влип в скандал

В 2022 году брат заместителя руководителя Офиса президента Андрея Смирнова Игорь, по данным расследования, якобы приобрел имущество, в том числе квартиру и земельный участок в Карпатах по цене значительно ниже рыночной общей суммы четверть миллиона долларов.

Тогда братья якобы не смогли дать однозначный ответ, откуда взялись деньги на приобретение, и почему цены занижены.

Также брат руководителя ОП якобы приобрел апартаменты площадью 100 квадратных метров в жилом комплексе "Авалон-37" за 1,6 миллиона гривен, тогда как рыночная стоимость такого жилья колеблется в пределах 6 миллионов гривен.

Позже в Единый государственный реестр досудебных расследований внесли сведения о совершении уголовного правонарушения по заявлению жалобщика и начали досудебное расследование.

Из текста определения следователя судьи следует, что указанное уголовное производство зарегистрировано на основании заявления Информационного агентства ОО "Антикоррупционный правозащитный совет" о совершении коррупционных преступлений заместителем руководителя Офиса Президента Украины.

Таким образом, ВАКС, рассмотрев заявление, закрыл дело, поскольку за день до заседания САП зарегистрировал производство по Смирнову, исходя из фактов обнародованных одним из медиа.

Позже Смирнов заверил, что журналист, сообщивший об имуществе его брата, якобы вырезал фрагмент, где рассказывалось о том, как родственник продавал свои автомобили.

По его словам, он никогда в жизни не проходил даже рядом с домом, где брат купил квартиру. Он якобы не пользовался машинами, о которых рассказали в сюжете.

Что известно о новых заместителях

Ирина Мудра родилась в 1975 году во Львовской области. Окончила Дрогобычский государственный педагогический университет, ЛНУ имени Ивана Франко и курс для юристов в Университете Кембриджа.

Занимала руководящие должности в нескольких украинских банках. В течение 2015 – 2022 годов работала в "Ощадбанке", где, в частности, возглавляла команду юристов, которая готовила международный иск против России в связи с аннексией Крыма.

С мая 2022 года занимала должность заместителя министра юстиции.

Елена Ковальская родилась в 1974 году. В 1996 году завершила обучение в Киевской государственной академии строительства и архитектуры, специализация – инженер-строитель.

В 2012 – 2016 годах она работала директором по маркетингу банков АО Банк Ренессанс Кредит. Впоследствии была директором департамента маркетинга Сбербанка. В этой должности провела реформу бренда банка, его репозиционирования и маркетинговой политики.

Также занимала должность руководителя Кабинета главы Офиса Президента и члена рабочей группы при президенте по созданию Трибунала, который будет судить власти России за преступления против нашего государства.