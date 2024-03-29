Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки. Він зазначив, що через російські обстріли гідроелектростанцій під загрозою опиняються й інші країни, а зокрема – Молдова.

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Зеленський звільнив посла в Молдові

На сайті президента з'явився указ від 29 березня 2024 року про звільнення Марка Шевченка з посади посла України в Молдові.

Звільнити Шевченка Марка Олександровича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Молдова,

– ідеться в указі.

Отже, відтепер цю посаду обійме хтось інший. Станом на зараз ЗМІ припустили, кого український лідер зможе призначити замість Шевченка.

Хто може стати новим послом України

За даними джерел Суспільного, екссекретар РНБО Олексій Данілов може стати новим послом України в Молдові. Повідомляється, що його кандидатуру наразі розглядають в ОП.

Напередодні президент Володимир Зелеснький заявив, що колишній секретар РНБО Олексій Данілов "продовжить роботу на дипломатичному напрямку".

Олексій Данілов обіймав посаду секретаря РНБО понад 4 роки. До цього він обіймав посаду заступника секретаря РНБО, коли на посаді був Олександр Данилюк. Останнього було призначено наприкінці травня 2019 року, після інавгурації Зеленського.

Що відомо про звільнення Данілова

Удень 26 березня на сайті Президента України оприлюднили указ про звільнення з посади Секретаря Ради національної безпеки й оборони України Олексія Данілова.

Натомість на цю посаду Володимир Зеленський призначив голову Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Олександра Литвиненка. На сайті президента поширили відповідний указ про призначення.

Ще 2 лютого 2024 року анонімні телеграм-канали поширили повідомлення про звільнення секретаря РНБО. Згодом це прокоментували в ЦПД – робочому органі РНБО, де запевнили, що це був фейк.

Михайло Подоляк заявив, що не радив би шукати у звільненні Данілова конспірологію. Радник голови ОП нагадав, що Зеленський говорив про перезавантаження тих чи інших органів державної влади.