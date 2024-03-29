Про це повідомив президент України під час старту роботи оновленого складу РНБО. Зеленський також подякував Данілову за його роботу, передає 24 Канал.

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Данілов працюватиме на дипломатичному напрямку

Володимир Зеленський на початку засідання подякував Данілову за його роботу на посаді секретаря Ради національної безпеки і оборони. Президент підкреслив його професіоналізм та повідомив, що він працюватиме на новій посаді.

Пер за все, я хочу подякувати Олексію Мячеславовичу. Дуже дякую вам за ці роки роботи – потужної, професійної. Олексій Мячеславович продовжить свою роботу на іншому напрямку. На напрямку дипломатичному,

– повідомив Зеленський.

До слова, те, що Данілов отримає нову посаду, Володимир Зеленський повідомив відразу після його звільнення. Після цього у мережі ширилися чутки, що колишній секретар РНБО може отримати посаду посла.

Хто став новим секретарем замість Данілова

Того ж дня, 26 березня, президент України повідомив, що новим секретарем РНБО стане Олександр Литвиненко, який з липня 2021 року був головою Служби зовнішньої розвідки України. Варто зауважити, що Литвиненко вже працював у складі РНБО. У період з 4 квітня 2014 року до 13 серпня 2019 року він обіймав посаду заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Оскільки Литвиненко отримав нову посаду, то президент України призначив і нового керівника Служби зовнішньої розвідки України. Ним став Олег Іващенко. Зеленський вже представив нового керівника у Службі.

У час війни є речі абсолютно непублічні, які Служба повинна забезпечувати оперативно та якісно. Саме такий потенціал заходів впливу, агентурної роботи та фактично воєнної діяльності Україна від вас очікує, і саме заради цього Службу зовнішньої розвідки очолив бойовий генерал,

– наголосив Зеленський, представляючи Іващенко у Службі зовнішньої розвідки.

Варто зауважити, що інформації про Іващенка вкрай мало. Деякі ЗМІ переконані, що особиста інформація про нього засекречена. На офіційних сторінках Генштабу ЗСУ та Міноборони лише в поодиноких дописах можна побачити, що Іващенко у 2017 – 2019 роках обіймав посаду заступника начальника Генштабу ЗСУ з розвідки, а у 2021 році – першого заступника начальника Головного управління розвідки.