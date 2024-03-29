Об этом сообщил президент Украины во время старта работы обновленного состава СНБО. Зеленский также поблагодарил Данилова за его работу, передает 24 Канал.

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Данилов будет работать на дипломатическом направлении

Владимир Зеленский в начале заседания поблагодарил Данилова за его работу на посту секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Президент подчеркнул его профессионализм и сообщил, что он будет работать на новой должности.

Первое за все, я хочу поблагодарить Алексея Мячеславовича. Спасибо вам за эти годы работы – мощной, профессиональной. Алексей Мячеславович продолжит свою работу на другом направлении. На направлении дипломатическом,

– сообщил Зеленский.

К слову, то, что Данилов получит новую должность, Владимир Зеленский сообщил сразу после его увольнения. После этого в сети ходили слухи, что бывший секретарь СНБО может получить должность посла.

Кто стал новым секретарем вместо Данилова

В тот же день, 26 марта, президент Украины сообщил, что новым секретарем СНБО станет Александр Литвиненко, который с июля 2021 года был председателем Службы внешней разведки Украины. Стоит заметить, что Литвиненко уже работал в составе СНБО. В период с 4 апреля 2014 года до 13 августа 2019 года он занимал должность заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Поскольку Литвиненко получил новую должность, то президент Украины назначил и нового руководителя Службы внешней разведки Украины. Им стал Олег Иващенко. Зеленский уже представил нового руководителя в Службе.

Во время войны есть вещи абсолютно непубличные, которые Служба должна обеспечивать оперативно и качественно. Именно такой потенциал мер воздействия, агентурной работы и фактически военной деятельности Украина от вас ожидает, и именно ради этого Службу внешней разведки возглавил боевой генерал,

– подчеркнул Зеленский, представляя Иващенко в Службе внешней разведки.

К слову, информации об Иващенко крайне мало. Некоторые СМИ убеждены, что личная информация о нем засекречена. На официальных страницах Генштаба ВСУ и Минобороны только в единичных сообщениях можно увидеть, что Иващенко в 2017 – 2019 годах занимал должность заместителя начальника Генштаба ВСУ по разведке, а в 2021 году – первого заместителя начальника Главного управления разведки.