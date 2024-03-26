В своем обращении к украинцам, глава государства особое внимание уделил достижениям отдельных бригад и военнослужащих, которые проявили отвагу и высокий профессионализм в обеспечении безопасности страны. Отдельно Зеленский отметил Центр специального назначения Нацгвардии "Омега".
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Поздравление с 10 годовщиной создания Нацгвардии
В своем обращении Зеленский отметил солдат и лейтенантов из разных бригад оперативного назначения, а также работников Центра специального назначения Нацгвардии "Омега". Президент выразил глубокую благодарность всем защитникам, которые неустанно работают на благо государства и готовы жертвовать своей жизнью за Украину.
Накануне подписал указ о присвоении звания Герой Украины посмертно командиру 1-го отряда Центра "Омега" полковнику Андрею Приймаченко. Образцово храбрые воины у нашего государства. Гордимся каждым,
– отметил глава государства.
Перезагрузка системы управления
Зеленский также объявил о кадровых изменениях в управлении государством. Александр Литвиненко был назначен новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, отметив, что он объединит свой опыт руководства Службой внешней разведки с задачами, стоящих перед Советом нацбезопасности и обороны.
Я благодарен Алексею Данилову за работу на должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он переводится на другое направление. Об этом позже,
– добавил президент.
Также было объявлено о назначении Олега Иващенко новым руководителем внешней разведки, учитывая его соответствующий опыт.
"В целом ожидаю укрепления стратегических возможностей нашего государства прогнозировать и влиять на процессы, от которых зависит национальная безопасность нашего государства", – резюмировал Зеленский.
Контроль работы в регионах
Президент Украины подчеркнул постоянный контроль над ситуацией в регионах, в частности в Харькове, по ликвидации последствий российских ударов.
Он отметил, что сегодня был представлен соответствующий доклад Премьер-министра Дениса Шмыгаля по этому вопросу.
Украинский лидер выразил благодарность всем, кто работает на местах, без перерыва и круглосуточно, обеспечивая электроснабжение, связь, транспорт и другие основные потребности для людей и предприятий.