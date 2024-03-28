Олег Иващенко сменил на посту Александра Литвиненко. Он, в свою очередь, стал секретарем СНБО вместо Алексея Данилова.

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Во время войны есть непубличные вещи

Президент Украины сначала поблагодарил Александра Литвиненко, который за время службы сделал немало для государства. Впоследствии Зеленский представил нового руководителя Службы внешней разведки – Олега Иващенко. Он отметил, что новый руководитель прекрасно понимает основную государственную цель Украины сейчас.

Украинская разведка должна работать везде в мире, где уже есть и могут быть наши интересы. Всюду в мире, где путинская система пытается что-то выиграть для себя, должна выигрывать Украина. Во время войны есть вещи абсолютно непубличные, которые Служба должна обеспечивать оперативно и качественно. Именно такой потенциал мер воздействия, агентурной работы и фактически военной деятельности Украина от вас ожидает, и именно ради этого Службу внешней разведки возглавил боевой генерал,

– подчеркнул Зеленский.

Владимир Зеленский представил нового руководителя Службы внешней разведки: смотрите видео

Что известно об Олеге Иващенко О новом главе Службы внешней разведки Украины в открытом доступе почти нет информации. Часть СМИ убеждена, что информация о нем засекречена. Известно лишь то, что Иващенко в 2017 – 2019 годах занимал должность заместителя начальника Генштаба ВСУ по разведке, а в 2021 году – первого заместителя начальника Главного управления разведки.

В ОП объяснили, почему уволили Данилова

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, что президент Украины хочет усилить определенные направления работы СНБО. Именно поэтому было принято решение об отставке Данилова и назначении на его место Литвиненко. Подоляк также добавил, что от Литвиненко ожидают более объемного анализа относительно того, как должна действовать Украина с точки зрения политического обоснования и информационной стратегии.

"Президент хочет иметь полный анализ того, как будут развиваться события в России в тех или иных сценарных планах, а также, как измениться ситуация с учетом выборов, которые вскоре состоятся во многих странах Европы и США. Функция СНБО сейчас будет иметь больше аналитической составляющей как раз для того, чтобы эти сценарии были у президента на столе абсолютно четко прописаны", – заявил Подоляк.