Смирнова підозрювали у незаконному збагаченні. Слідство з'ясувало, що експосадовець набув майно вартістю 15,7 мільйона гривень, не маючи відповідних доходів та заощаджень.

До теми Від адвоката регіоналів до заступника голови ОП і підозри: що відомо про Андрія Смирнова

Андрію Смирнову суд обрав запобіжний захід

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що 28 травня 2024 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував запобіжний захід у вигляді 10 мільйона гривень застави до колишнього заступника керівника Офісу Президента України.

Окрім цього на Смирнова було покладено такі процесуальні обов'язки:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

не відлучатися з міста Києва без дозволу детектива, прокурора та суду;

повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну місця свого проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування зі свідками у справі;

здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт/паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України й в'їзд в Україну.

Застава має бути внесена не пізніше п'яти днів з дня обрання запобіжного заходу,

– зазначили у САП.

У прокуратурі також наголосили, що строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного триватиме до 28 липня 2024 року.

Ексзаступника Єрмака підозрюють у незаконному збагаченні