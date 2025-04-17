Він фігурує в антикорупційних розслідувань. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на джерела, у четвер, 17 квітня, передає 24 Канал.

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У чому підозрюють Прокопіва

За даними ЗМІ, Нацполіція та СБУ оголосили підозру Володимиру Прокопіву. Інформації про те, за якою саме статтею, наразі не розголошують, проте зазначають, що його підозрюють в організації схем із незаконного переправлення ухилянтів до Європи.