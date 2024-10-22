Про це Володимир Прокопів повідомив на своїй сторінці у фейсбуці. Раніше мер Києва Віталій Кличко зазначав, що заступника глави КМДА відсторонять від посади на час службової перевірки інформації, яку виклали журналісти.

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Володимир Прокопів написав заяву про звільнення

Посадовець наголосив, що він подивився першу і другу частину розслідування Bihus.Info, яка стосувалася особисто його та родини. Прокопів зауважив, що за всі роки публічної діяльності, роботи в органах місцевого самоврядування, на державній службі був завжди відкритим до журналістів.

"Я не маю чого приховувати, тому і сам, коли почали телефонувати родичам та моїм друзям, запросив їх на чесну розмову. Майже дві години я відповідав на усі запитання, які цікавили журналістів", – сказав він.

Заступник голови КМДА зазначив, що він з повагою ставиться до роботи правоохоронних органів та інших контролювальних державних служб. Тому, якщо в його діях будуть вбачати ознаки порушень, він готовий і відкритий до перевірки.

За посаду заступника голови КМДА ніколи не тримався, тому написав заяву на звільнення, на ім'я Київського міського голови,

– зазначив Володимир Прокопів.

Водночас він зауважив, що для нього важлива його репутація та чесне ім'я його родини.

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