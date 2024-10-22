Об этом Владимир Прокопив сообщил на своей странице в фейсбуке. Ранее мэр Киева Виталий Кличко отмечал, что заместителя главы КГГА отстранят от должности на время служебной проверки информации, которую выложили журналисты.
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Владимир Прокопив написал заявление об увольнении
Чиновник отметил, что он посмотрел первую и вторую часть расследования Bihus.Info, которая касалась лично его и семьи. Прокопив отметил, что за все годы публичной деятельности, работы в органах местного самоуправления, на государственной службе был всегда открытым к журналистам.
"Мне нечего скрывать, поэтому и сам, когда начали звонить родственникам и моим друзьям, пригласил их на честный разговор. Почти два часа я отвечал на все вопросы, которые интересовали журналистов", – сказал он.
Заместитель председателя КГГА отметил, что он с уважением относится к работе правоохранительных органов и других контролирующих государственных служб. Поэтому, если в его действиях будут усматривать признаки нарушений, он готов и открыт к проверке.
За должность заместителя председателя КГГА никогда не держался, поэтому написал заявление на увольнение, на имя Киевского городского головы,
– отметил Владимир Прокопив.
В то же время он отметил, что для него важна его репутация и честное имя его семьи.
Что известно о расследовании с недвижимостью у Прокопива
- Журналисты Bihus.Info обнаружили много недвижимости у семьи заместителя председателя КГГА Владимира Прокопива. В частности, ряд недвижимости оформлен на его жену, тестя и тещу.
- Сам Прокопив убеждал расследователей, что является экспертом в недвижимости и просто умеет правильно торговаться. А его тесть уже много лет работает за рубежом в строительной отрасли как наемный работник.
- Уже 22 октября Виталий Кличко отреагировал на этот скандал и обратился в правоохранительные и антикоррупционные органы проверить факты, изложенные журналистами-расследователями. А также отстранил Прокопива от исполнения обязанностей заместителя председателя КГГА.