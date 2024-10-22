Об этом Владимир Прокопив сообщил на своей странице в фейсбуке. Ранее мэр Киева Виталий Кличко отмечал, что заместителя главы КГГА отстранят от должности на время служебной проверки информации, которую выложили журналисты.

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Владимир Прокопив написал заявление об увольнении

Чиновник отметил, что он посмотрел первую и вторую часть расследования Bihus.Info, которая касалась лично его и семьи. Прокопив отметил, что за все годы публичной деятельности, работы в органах местного самоуправления, на государственной службе был всегда открытым к журналистам.

"Мне нечего скрывать, поэтому и сам, когда начали звонить родственникам и моим друзьям, пригласил их на честный разговор. Почти два часа я отвечал на все вопросы, которые интересовали журналистов", – сказал он.

Заместитель председателя КГГА отметил, что он с уважением относится к работе правоохранительных органов и других контролирующих государственных служб. Поэтому, если в его действиях будут усматривать признаки нарушений, он готов и открыт к проверке.

За должность заместителя председателя КГГА никогда не держался, поэтому написал заявление на увольнение, на имя Киевского городского головы,

– отметил Владимир Прокопив.

В то же время он отметил, что для него важна его репутация и честное имя его семьи.

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