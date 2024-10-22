На эту ситуацию отреагировал и сам городской голова. На время проверки Прокопива отстранят от исполнения обязанностей заместителя.

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Реакция Кличко на скандал с его заместителем

Мэр Киева обратился в правоохранительные и антикоррупционные органы проверить факты, изложенные журналистами-расследователями Bihus Info относительно заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Владимира Прокопива.

А также на время проверки, для ее объективности, отстраняю Прокопива от исполнения обязанностей заместителя председателя КГГА по самоуправленческим полномочиям,

– говорится в сообщении городского головы.

Детали скандала с Прокопивым

Дорогой недвижимостью владеет жена чиновника Вера Прокопива. На нее оформлено коммерческое помещение в ЖК Теремки. По словам журналистов, 600 квадратов обошлись ей в 13 миллионов гривен. Также Вера Прокопива проинвестировала трехкомнатную квартиру в ЖК Хеппи Хаус.

Летом 2022 года она заплатила за нее около 2 миллиона гривен, хотя на то время застройщик продавал квартиры в этом ЖК вдвое дороже. Более того, на жену украинского чиновника зарегистрировано ООО "ВП ГРУП". На второй день полномасштабного вторжения эта компания вложилась в строительство ЖК "Signature".

Кроме того, весной 2024 года она приобрела еще одно коммерческое помещение площадью 70 квадратных метров в ЖК Метрополь, также в центре столицы. Также ряд недвижимости оформлен на его тестя и тещу Андрея Штурмая и Стеллу Штурмай.