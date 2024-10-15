Про це повідомляється у розслідуванні Bihus.Info. Сам Прокопів переконує розслідувачів, що є експертом в нерухомості та просто вміє правильно торгуватися.

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У Прокопіва знайшли низку об’єктів нерухомості у столиці

Згідно з даними розслідувачів, у 2015 році на тестя Прокопіва, Андрія Штурмая, було зареєстровано компанію ТОВ "ВП СЕРВІС". Пізніше на цю компанію були оформлені квартира та офіси загальною площею близько 600 квадратних метрів у різних районах Києва. У 2020 році ця ж компанія придбала ще 150 квадратних метрів у житловому комплексі "Тетріс Холл" у центрі столиці.

На момент оформлення компанії на Штурмая, він не мав іншого бізнесу. За інформацією джерел Bihus.Info, тоді він отримував зарплату в АТ "Іванофранківськгаз". Сам Прокопів зазначає, що його тесть уже багато років працює за кордоном у будівельній галузі як найманий працівник.

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Згодом теща Прокопіва, Стелла Штурмай, стала власницею приватного будинку в котеджному містечку "Нова Ходосівка". Площа цього будинку становить приблизно 190 квадратних метрів, а орієнтовна ринкова вартість на момент покупки була від 180 тисяч доларів. Остання відома посада тещі – заступниця з навчально-виробничої роботи в художньому училищі №3 Івано-Франківська, де вона працювала до 2018 року з зарплатнею, що не перевищувала 20 тисяч гривень на місяць.

Власницею нерухомості є дружина Прокопіва, Віра. На її ім’я оформлено комерційне приміщення в ЖК "Теремки". 600 квадратних метрів обійшлися їй у 13 мільйонів гривень. Крім того, Віра Прокопів інвестувала в трикімнатну квартиру в ЖК "Хеппі Хаус". Влітку 2022 року вона придбала цю квартиру за приблизно 2 мільйонів гривень, незважаючи на те, що забудовник на той момент продавав квартири в цьому комплексі вдвічі дорожче.

Окрім того, на ім'я дружини зареєстроване ТОВ "ВП ГРУП". На другий день повномасштабного вторгнення ця компанія інвестувала в будівництво житлового комплексу "Signature". Навесні цього року Віра Прокопів придбала ще одне комерційне приміщення площею 70 квадратних метрів у ЖК "Метрополь", який також розташований у центрі міста.