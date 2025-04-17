Он фигурирует в антикоррупционных расследованиях. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на источники, в четверг, 17 апреля, передает 24 Канал.

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В чем подозревают Прокопива

По данным СМИ, Нацполиция и СБУ объявили подозрение Владимиру Прокопову. Информации о том, по какой статье, пока не разглашают, однако отмечают, что его подозревают в организации схем по незаконной переправке ухилянтов в Европу.