Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

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Что известно о коррупции в Деснянской РГА

Так, начальник одного из отделов Управления благоустройства и предпринимательства Деснянской РГА наладил систематическое получение денег от предпринимателей за размещение торговых точек в Деснянском районе Киева без оформления надлежащих разрешительных документов.

В частности, за беспрепятственную работу одного торгового места ежемесячно нужно было платить 500 долларов США, впрочем, если таких точек много, то он предлагал скидку в 100 долларов США,

– рассказали в прокуратуре.

Так, правоохранителям удалось задокументировать неоднократное получением взятки от представителя предпринимателя на общую сумму более 115 тысяч гривен.

Что известно о задержании чиновника РГА / фото прокуратуры

Мужчину задержали "на горячем" во время очередного получения денег за нелегальную работу торговых точек. Ему сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог.

Кстати, 17 апреля в Киеве задержали заместителя Кличко Владимира Прокопива. Чиновник помогал военнообязанным незаконно выехать в страны Европы под видом водителей бензовозов от коммерческого предприятия.